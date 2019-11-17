4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع قرب مدينة عكا، فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز الطبي تلقى بلاغا قرابة الساعة 03:20 فجرا حول حادث طرق بين مركبتين على طريق عكا- حيفا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص أحدهم (30 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه جرى تخليص عالق وصفت حالته بالخطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، من حادث طرق وقع بين سيارتين على طريق عكا- كريات بيالك فجر اليوم.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.