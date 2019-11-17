شكرا لقرائتكم خبر عن نيران أسلحة الحوثي تطال مواقع للمشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 الحوثيين تطال نيران أسلحة المليشيا الحوثية مختلف المواقع المحررة في محافظة الحديدة.

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن مناطق متفرقة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة. Advertisements وبحسب مصادر عسكرية ميدانية في حيس فإن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبالأسلحة من عيار 12.7. وأضافت المصادر ان عناصر المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة غرب المديرية بقذائف RBG ، فيما أطلقت عليها النار من أسلحة معدلات البيكا وبالأسلحة القناصة . وكانت المليشيات قد قصفت فجر أمس الأحياء السكنية الواقعة جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون عيار 82 ، فيما طالت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة مزارع المواطنين بشكل عشوائي.

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