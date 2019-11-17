شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجاح زن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. Advertisements وأشارت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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