شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة.

وذكر مصدر عسكري ميداني في الجبلية، ان المليشيات استهدفت مواقع القوات شرق المنطقة بالأسلحة المتوسطة. Advertisements وأضاف المصدر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب المواقع من عيار 14.5 وعيار 12.7 وأطلقت النار من الإسلحة القناصة. وأشار المصدر أن المليشيات اطقلت نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات جنوب المنطقة من سلاح معدل البيكا وبسلاح الدوشكا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.