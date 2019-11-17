اليمن.. "وثاق" تنظم رحلة ترفيهية للأماكن السياحية والتاريخية لأطفال مجندين بمأرب

الأحد 17 نوفمبر 2019

نظمت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني رحلة ترفيهية للأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب ل 25 طفلا مجندا ومتأثرا بالنزاع المسلح في اليمن ممن يخضعون لتأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وخلال الرحلة تعرف الأطفال على عدد من المواقع التاريخية والسياحية كعرش بلقيس ومعبد أوام وسد مأرب والمواقع السياحية التي تزخر بها محافظة مأرب.

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ووفق المختصين أن الرحلة للأماكن التاريخية مهمة كونها علمية وتغرس قيم حب الوطن في قلوبهم إضافة إلى أنها تعمل على مساعدتهم من التخلص من آثار الحرب, بالتفريغ النفسي من خلال الترفيه واللعب الذي يتخلل الرحلة.

ولفتوا إلى أنهم حرصوا على أن يكون برنامج الرحلة ممتعا ومليئا بالفقرات الرياضية والمسابقات لتعزيز الثقة في أنفس الأطفال وهو ما يساعدهم في عملية الدمج المجتمعي وعودتهم إلى حياة الطفولة.