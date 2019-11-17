"الخليج": العالم لا يزال ينظر إلى«الأونروا» كرافعة سياسية للشعب الفلسطيني

الأحد 17 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "يمكن القول إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 170 دولة إلى جانب تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لأربع سنوات أخرى، يعتبر ضربة لكل الجهود الأمريكية لحل الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد عندما تصوت الأغلبية الساحقة من دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وامتناع سبع دول عن التصويت، فهذا يعني هزيمة لجهود الولايات المتحدة التي مارست الكثير من الضغوط على دول العالم لحملها على الإذعان لسياساتها، كما يعني أن العالم لا يزال ينظر إلى الوكالة كرافعة سياسية للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة، التي لا يمكن أن تلغى بقرار من دولة تحاول إلغاء الوجود الفلسطيني من الأساس، فهذه الوكالة أنشئت العام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وهي وحدها التي تقرر مصيرها، وقد قال العالم كلمته في تصويت تاريخي، مؤكداً أنه لا يحق للأمم المتحدة أو غيرها التشكيك بعمل وكالة «الأونروا» وشرعيتها، أو العمل على تغيير تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، وهو ما سعت إليه الولايات المتحدة لتصفية القضية وإلغاء حق العودة.

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ومضت "لقد عملت الولايات المتحدة من أجل هذا الهدف منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأعلن اعترافه بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل سفارته إليها، وقطع مساهمة الولايات المتحدة بميزانية «الأونروا»، وانسحب من منظمة «اليونسكو» لأنها أكدت على عدم شرعية ضم القدس إلى الكيان باعتبارها مدينة محتلة.

وتابعت "كانت كل هذه القرارات تتساوق تماماً مع الأهداف «الإسرائيلية»، استكمالاً لمحاول شطب وكالة «الأونروا» التي قال عنها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إنها مجرد «ضمادة» و«تعمل في الرمق الأخير»، داعياً إلى حلها، على أن تتسلم الدول المضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وقالت إن سعي الولايات المتحدة إلى تحميل الوكالة مسؤولية فشل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون، لأن فشل الحل السياسي العادل والشامل، كما يعرف العالم كله تتحمل الولايات المتحدة أساساً مسؤولية فشله، بسبب دعمها الأعمى للاحتلال وعدوانه وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير كل وسائل الحماية له كي يظل فوق القانون الدولي رافضاً الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وتقول الصحيفة "لقد ازداد عدد الدول الداعمة لبقاء الوكالة من 160 دولة قبل أربعة أعوام إلى 170 دولة مؤخراً، ما يؤكد أن العالم يقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، ويرفض الضغوط والإملاءات الأمريكية، كما أنه يؤكد المضي في دعم اللاجئين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم واسترداد حقوقهم، وهذا ما ورد في قرار التمديد للوكالة بمواصلة «تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة» والإعراب عن «القلق الشديد للحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون تحت الاحتلال"