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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 7 من مسلحيها قتلوا في الضالع والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
شيعت مليشيا الحوثي أمس السبت، تشرين الثاني 16، 2019، جثامين عدد من قتلاها بينهم قيادي بارز إلى عدد من المقابر في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وكانت المليشيا استحدثت في المحافظة مقابر جديدة خلال الأيام الماضية بعد تزايد عدد القتلى.
وأضافت المصادر، أن المليشيا شيعت جثامين 7 من قتلاها، بينهم القيادي الحوثي "حسن الوشلي" ونجله "سليمان"، الذي تم تشييعهم إلى مقبرة قتلى المليشيات بالمدينة.
ولفتت المصادر فإن قتلى آخرين توزعوا على مديريات ضوران آنس والمنار وجبل الشرق، فيما لا تزال عشرات الجثث مكدسة في ثلاجة مستشفى ذمار العام.
وقتل الوشلي مع نجله في جبهة الضالع قبل يومين.
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