صحيفة: الإمارات مكانتها العالمية في قطاع الطيران

الأحد 17 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "عززت الإمارات مكانتها العالمية في قطاع الطيران، معتمدة على استراتيجيات تستهدف توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبحت تمتلك حالياً أحدث الوسائل والإمكانات في الطيران التجاري والعسكري على مستوى الإقليم والعالم".



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد "يستشرف معرض «دبي للطيران» الذي يحلق إلى عقده الرابع اليوم، مستقبل القطاع، ويسلط الضوء على الدور الرائد الذي تضطلع به الإمارات في تطوره، ويواكب التحولات الضخمة التي تمهد لإحداث تغيير جوهري في قواعد صناعته، كما يعكس القدرات الوطنية للدولة وريادتها من حيث مستوى التخطيط والتنظيم، والقدرات التصنيعية في المجالات الدفاعية.

ومضت "المعرض الذي انطلقت أولى دوراته عام 1989، على موعد مع «دورة استثنائية»، بعدما أصبح من أهم المعارض في العالم بقطاع الطيران، ويترجم رؤية القيادة الحكيمة بأن تصبح دولتنا من أفضل دول العالم من حيث قوة وتنوع اقتصادها، وتحوَّل بفضل تنوع المشاركات إلى حدث عالمي يبرهن على الدور البارز الذي تقوم به الإمارات في الساحة الدولية، وصار أكثر تألقاً وزخماً وتفاعلاً من حيث عدد الدول والشركات فيه، ليغدو منصة عالمية لمعارض الطيران الدولية".