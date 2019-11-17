صدى تظاهرات إيران يصل العاصمة صنعاء

الأحد 17 نوفمبر 2019

تتحسس مليشيا الحوثي رأسها مع كل خروج إلى الشارع في المدن العربية التي تسيطر عليها مليشيات موالية لإيران.



عقب التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية ولبنانية، كثفت المليشيا الحوثية من انتشارها العسكري والأمني في المدن الخاضعة لسيطرتها.

وتخشى المليشيا من انتقال عدوى التظاهرات إليها، في ظل وضع معيشي سيء وانتهاكات لا تتوقف بحق المواطنين.

وعلى ما يبدو، ستكون التظاهرات التي شهدتها مدن إيران، يوم أمس ويوم أمس الأول، ذات تأثير أكبر.

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وبدأ كثير من المحسوبين على مليشيا الحوثي يشعرون بالقلق من الأحداث التي تشهدها المنطقة ومن تأثيرها على الوضع في اليمن.

في السياق، طالب القيادي الحوثي، محمد المقالح، جماعته بإعادة المنازل التي نهبتها لأصحابها، خشية أعمال انتقامية مستقبلية.

وكتب المقالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أعيدوا بيوت الناس خيرة الله عليكم.. الأمور حامية في المنطقة ولا يمكن أن تكون اليمن بعيدة عنها، والمسألة مسالة وقت، وشرارة ما تفجر الغضب المكبوت وفي هذه الحالة لن تنفع القوة ولا الهنجمة أبدا".

وفي تغريدة أخرى، ذكَّر المقالح جماعته بأن ما تقوم به في هذا الجانب "عيب أسود" في إشارة إلى إخراج عوائل الهاربين من بطش الجماعة من منازلهم وتمليكها لمحسوبين عليها.

وقال: "تقاتل اليمنيون كثيرا في صنعاء وطاروا ريش، لكن نادرا ما كان المنتصر يوذي أهل عدوه او يقتحم بيوتهم، ولم يكن يعملها سوى الانذال في كل الحروب السابقة وكان ذلك محل استنكار من الجميع.. انتبهووا هذه كبيرة".