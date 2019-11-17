عضو فيها: الرياضة النيابية تستضيف برلمان الشباب ضمن مبادرة للتواصل مع المتظاهرين

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة ومنذ بداية التظاهرات تشعر أنها الجزء الأكبر والمشمول بمتابعة مطالب المتظاهرين على اعتبار أنهم بالأغلب من شريحة الشباب، بالتالي كنا داعمين لهم ولمطالبهم المشروعة"، مبيناً أن "اللجنة كانت لها اجتماعات آخرها قبل أيام مع وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على أن تكون لنا قنوات مباشرة مع الشباب".وأضاف برواري، أن "اليوم ستكون لنا أول مبادرة من خلال اللقاء مع برلمان الشباب وبحضور الوزارة، حيث سيكون برلمان الشباب جزءاً من تواصلنا مع المتظاهرين"، لافتاً إلى أنه "سيتم منح برلمان الشباب نشاط ورعاية وتواجد في لجنة الشباب والرياضة ضمن المقترحات التي سنقدمها لهم خلال اللقاء اليوم وسيكون عملهم جزءاً من عملنا وضمن تواصل مستمر بيننا وبينهم لإيجاد أرضية تمثيل متكاملة للشباب".

وتابع برواري، أن "من بين جهودنا لدعم شريحة الشباب والرياضة هو وضع تشريعات تدعم القطاع الرياضي وتعمل على خلق الأرضية المناسبة لدعم هذه الشريحة"، موضحاً أن "مشروع قانون اللجنة الأولمبية أصبح قريباً من التشريع، إضافة إلى قوانين الاتحادات والأندية، وتم تقديم المقترحات والرؤية الخاصة بنا إلى الحكومة".