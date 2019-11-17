بالصور.. طلبة الديوانية يضربون عن الدوام ويلتحقون بالمتظاهرين

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اضرب طلبة المدارس في محافظة الديوانية، صباح اليوم الاحد، عن الدوام الرسمي، والتحقوا بساحات التظاهر.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة ، إن طلبة المدارس في عموم محافظة الديوانية بدأوا، صباح اليوم، اضرابا عن الدوام الرسمي، مشيرا الى أن طالبات وطلبة المدارس تجمعوا منذ الصباح، امام مدارسهم رافعين الاعلام العراقية، ومن ثم توجهوا الى ساحات التظاهر للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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