بالصور.. موظفو وطلبة الناصرية يتوجهون الى ساحات التظاهر

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توجه اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار من موظفين وطلبة مدارس، صباح اليوم الاحد، الى ساحات التظاهر.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة ، إن الاهالي من موظفي الدولة وطلبة المدارس والجامعات توجهوا الى ساحات التظاهر، بمشاركة عدد من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة.
وكانت محافظة ذي قار اعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد، وذلك بعد دعوات للاضراب عن الدوام الرسمي.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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