بالصور.. موظفو وطلبة الناصرية يتوجهون الى ساحات التظاهر

توجه اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار من موظفين وطلبة مدارس، صباح اليوم الاحد، الى ساحات التظاهر.

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة ، إن الاهالي من موظفي الدولة وطلبة المدارس والجامعات توجهوا الى ساحات التظاهر، بمشاركة عدد من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة.

وكانت محافظة ذي قار اعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد، وذلك بعد دعوات للاضراب عن الدوام الرسمي.

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