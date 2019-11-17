الطرق التي قطعت اليوم في البصرة

افاد مصدر محلي، الاحد، بأن عددا من الطرق الرئيسية قطعت في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم قطع طريق بصرة بغداد امام مرور السيارات بالاطارات التي اضرمت فيها النار، كما تم قطع الطريق المؤدي الى تقاطع العسكري بالاضافة الى قطع طريق بصرة – زبير"، مبينا ان "هذين الطريقين يؤديان إلى الحقول والمنشآت النفطية حيث تم منع مرور مركبات الموظفين".

واضاف انه "تم قطع طريق ابي الخصيب جنوب البصرة باتجاه ناحية السيبة باتجاه حقل السيبة الغازي وقضاء الفاو ايضاً"، مشيرا الى انه "تم قطع الجسر الايطالي الذي يفصل مركز المحافظة عن قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة تماماً".

وتابع ان "بعض ابواب المدارس اغلقت وتم اعادة الطلاب الى منازلهم"، لافتا الى انه "تم قطع جسر خالد الذي يربط منطقة الفيحاء بمركز محافظة البصرة".

Advertisements

فيما يخص الطرق في مركز المحافظة، اكد المصدر انه "تم قطع طرق منطقة الجبيلة والطويسة وحي الزيتون وشارع دينار والقيادة البحرية وتقاطع التأميم باتجاه منطقة حي الحسين"، موضحا انه "تم قطع الطرق المؤدية الى شمال محافظة البصرة باتجاه ناحية الكرمة والهارثة بالاطارات اضافة الى قطع طريق ابو صخير شمال البصرة".

وبين المصدر انه "تم قطع الطريق في منطقة العالية والصمعي والموفقية والجمهورية".

ولفت المصدر الى ان "هذه القطوعات جاءت على خلفية الاضراب العام الذي اعلن عنه للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين".