ترامب يستعد لعام مزدحم بفحوص طبية "مبكرة"

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وكالاتالأحد 2019/11/17 11:16 ص بتوقيت أبوظبي
ترامب وزوجته ميلانيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ من العمر 73 عاما، زار مركز والتر ريد الطبي العسكري لبدء فحوص سنوية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام: "مع توقع عام مزدحم للغاية في 2020، انتهز الرئيس فرصة عطلته الأسبوعية الخالية من الارتباطات هنا في واشنطن لبدء جزء من فحوصاته الطبية الدورية السنوية في والتر ريد".
يُذكر أن البيت الأبيض يحدد في العادة أي البيانات التي ستنشر بشأن الفحوص الطبية للرئيس.
كما أن ترامب غير ملزم بنشر أية معلومات عن صحته، ولا يوجد نموذج محدد للفحوصات التي يجريها.
وتعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى شهر فبراير/شباط الماضي، لكنّ الرئيس قرر بحسب البيت الأبيض أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.
وبعد انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس يتمتع "بصحة جيدة جداً".
وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره حينها البيت الأبيض: "يسرني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة جداً وأتوقع أن يظل كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".
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