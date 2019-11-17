رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السلطان قابوس باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الأحد، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 المجيد.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وتحتفل سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، والذي بدأ منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية عام 1970، ويوافق يوم ميلاد السلطان قابوس بن سعيد، وهي مناسبة سنوية لتوجيه الشكر إلى السلطان الذي قاد البلاد تحت شعار "تنمية البشر قبل الحجر".