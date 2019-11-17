القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الأحد، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 المجيد.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.
وتحتفل سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، والذي بدأ منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية عام 1970، ويوافق يوم ميلاد السلطان قابوس بن سعيد، وهي مناسبة سنوية لتوجيه الشكر إلى السلطان الذي قاد البلاد تحت شعار "تنمية البشر قبل الحجر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السلطان قابوس باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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