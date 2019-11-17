قبرص تضبط حافلة "تجسس" يملكها إسرائيلي

أعلنت السلطات القبرصية أنها ضبطت حافلة صغيرة يملكها إسرائيلي، مجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات وتقوم باستجواب صاحبها.

وصرح قائد الشرطة القبرصية كيبروس ميخايليديس لإذاعة محلية بأن الإسرائيلي "قدم بعض التوضيحات" غير أنه سيتم استجوابه بشكل أوسع، كما سيتم استجواب قبارصة.

وأوضحت الشرطة أن المحققين قاموا بتفتيش مكاتب الشركة في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرق الجزيرة وعثروا على أدلة.

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وأضافت أنه "استنادا إلى التفتيش الأولي، فإن الحافلة تحتوي على تجهيزات إلكترونية وتمت مصادرتها إضافة إلى أدلّة أخرى"، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية بعدما سأل الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به، إثر نشر مجلّة "فوربس" الأمريكية في سبتمبر/أيلول مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، يعرض الإسرائيلي فيه آليته، وهو ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عُرّف عنه باسم تال ديليان، يترأس شركة مقرها في قبرص.

وبحسب "فوربس"، فإن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها 9 ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم تلقي أي تبليغ من الشرطة القبرصية بشأن هذه القضية، كما لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور.