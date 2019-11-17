واشنطن: ندعم الشعب الإيراني في وجه نظام الطغيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، موقف الولايات المتحدة الداعم للشعب الإيراني في وجه نظام الطغيان.



وذكر بومبيو في تغريدة أعاد نشرها على تويتر بعد عام ونصف من نشرها لأول مرة:

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"بعد أربعين عاما من الطغيان لا يصمت الشعب الإيراني الفخور في وجه انتهاكات حكومته، ونحن لن نصمت أيضا: الولايات المتحدة تسمعكم، الولايات المتحدة تدعمكم، الولايات المتحدة تقف معكم"

وتشهد إيران منذ يومين مظاهرات في أكثر من 50 مدينة، تم خلالها حرق مصارف، وإغلاق طرق، وإضرام النيران في مراكز شرطة. وذلك بسبب القرار الذي اتخذته السلطات الثلاث في إيران برفع أسعار البنزين بنحو 200 في المئة.

ولم يجد النظام الإيراني سوى الحل الأمني لمواجهة الشارع المنتفض ضد السلطات، فقد واجهت القوات الأمنية المحتجين بالعنف، وأوردت مواقع إيرانية معارضة أنباء عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في مدن مختلفة.