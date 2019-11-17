وزير داخلية إيران يهدد المتظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء، إذا ألحق المحتجون على ارتفاع أسعار البنزين، أضرارا بالممتلكات العامة.



وزعم الوزير في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن "قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن وتساهلت مع الاحتجاجات". رغم أن مصادر إيرانية معاضة أكدت مقتل ما لا يقل عن عشرة متظاهرين برصاص القوات الأمنية في مدن مختلفة.

وتابع فضلي أن "الأولوية هي الهدوء وأمن الأفراد"، وأن "قوات الأمن ستنجز مهمتها باستعادة الهدوء إذا استمرت الهجمات على الممتلكات العامة والخاصة".

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وشهدت غالبية المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة، احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود.

وأحرق متظاهرون محطات وقود ومقرات بعض المصارف في عدة مدن، وفق ما أفاد موقع إيران إنترناشيونال

ولم يجد النظام الإيراني، سوى الحل الأمني لمواجهة الشارع المنتفض ضد السلطات، فقد ردت القوات الأمنية على المحتجين بالعنف، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.