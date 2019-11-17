مؤسسة خليفة الانسانية تقدم 5.5 مليون درهم لدعم التعليم في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

قدمت مؤسسة خليفة الإنسانية تبرعا سخيا بلغت قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم اماراتي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتنفيذ مشروع توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإبتدائية للبنين والإبتدائية المشتركة في شمال غزة.



وبحسب وكالة "وام" تقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية والأونروا اعتبارا من عام 2010 وللسنة الأكاديمية التاسعة على التوالي، بتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة بهدف مساعدتهم للحصول على الادوات والمستلزمات المدرسية المناسبة لتعزيز بيئة تعليمية إيجابية حيث شملت المستلزمات الالبسة والازياء المدرسية كاملة، بالإضافة للمعاطف الدافئة لفصل الشتاء والمعدات والأثاث للمدرسة التي تعمل على نظام الفترتين والتي كان قد تم تبنيها من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية.

يشار إلى انه تم توزيع الحقائب المدرسية والالبسة والاقلام والدفاتر خلال الاسابيع الماضية، مع التأكيد على ان هذا الدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية سيوفر تأمين كلفة رواتب 89 موظف في سلك التعليم التابع للأونروا للعام الدراسي الحالي.

كما تم توزيع المستلزمات المدرسية على جميع طلاب المدرستين والبالغ عددهم حوالي 3,400 طالب وطالبة، وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع يهدف الى حماية الحق في التعليم للاجئين في غزة.

وقد أكد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية أن هذه المبادرة الاماراتية وبالتعاون مع الاونروا، ستساهم بدون أدني شك التخفيف عن العبء الكبير الذي يقع على عاتق الطلبة وذويهم في غزة، كما ان هذا التبرع سيساعد مؤسسات التعليم في القطاع لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية معربا عن أمله من خلال هذه المبادرة توفير ما يحتاجه الطلبة والطالبات من معدات وأدوات مدرسية. ان هذه المبادرة ستعزز البرامج المساندة للعملية التعليمية واستمرارها في ظل الاوضاع التي يعيشها الطلبة في قطاع غزة.

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وقال ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في غزة: نحن ممتنون للدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبرنامج الأونروا التعليمي، حيث سيكون لهذا التبرع تأثير إيجابي ومباشر على التعليم وعلى خبرات التعلم لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا بنجاح العام الدراسي الجديد في غزة قبل بضعة أسابيع.

إن الظروف الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية لمعظم سكان غزة، والبالغ عددهم مليوني فلسطيني، لا تزال مستمرة في التدهور في ظل الحصار المفروض من قبل السلطات الإسرائيلية على غزة، والذي دخل عامه الثالث عشر على التوالي. وقد أدت ثلاث جولات مكثفة من الأعمال العدائية على مدار السنوات العشر الماضية إلى حدوث دمار واسع في ذلك الجيب الساحلي.

وتقدم الأونروا الخدمات التعليمية المتنوعة لحوالي 5,4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في سائر أقاليم عملياتها الخمسة والتي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والقروض الائتمانية الصغيرة والإغاثة الطارئة.

وتعد مدرسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من افضل المدارس على المستوى التعليمي والتنظيمي في القطاع. وأجمع كل العاملين في القطاع التربوي في غزة على انها باتت مدرسة نموذجية في المستوى التعليمي بعد ان تولت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عملية تطوير المدرسة منذ تبنيها في عام 2010 وحتى الأن حيث عملت على تطوير المدرسة وانشاء فصول جديدة فيها وتكفلت ايضا بتزويدها بالقرطاسية وبكافة الادوات المدرسية التي تسهل العملية التعليمية فيها.

وحصلت المدرسة نتيجة لذلك على مركز متقدم من بين 220 مدرسة تشرف عليها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الاونروا» في قطاع غزة.