شكرا لقرائتكم بدء اكتتاب "أرامكو" بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

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تجدر الإشارة، إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

كانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في بالمملكة، ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتباراً من اليوم الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

تواريخ الطرح الرئيسية:

1- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة

تبدأ من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

2- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 17 نوفمبر وتنتهي في 28 نوفمبر 2019.

3- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة، 4 ديسمبر 2019.

4- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر 2019.

5- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر 2019.

6- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد في 5 ديسمبر 2019.

7- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة في 8 ديسمبر 2019.

8- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه في 12 ديسمبر 2019.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في الـ17 من الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من الشهر المقبل، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، من دون قيمة اسمية.