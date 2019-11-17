عبدالله: افرجوا عن الاستشارات المحتجزة في سجون عجزكم

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "تكليف بالتسريبات يليه اعتذار غير مفهوم، بعد لقاءات وزيارات يديرون ظهرهم للناس المنتفضة لكرامتها ولقمة عيشها، ويضربون عرض الحائط كل الدساتير والأصول. يلعبون على حافة الهاوية ويلفقون اخبارا وسيناريوهات هوليودية في غرفهم السوداء. افرجوا عن الاستشارات المحتجزة في سجون عجزكم".

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