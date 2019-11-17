الخوري: لتسهيل تشكيل حكومة متجانسة قادرة على كسب ثقة الشعب

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم الخوري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اللحظة الحرجة التي يمر بها لبنان تستوجب عدم اضاعة الفرص الضئيلة المتبقية للإنقاذ مما يتطلب من جميع الافرقاء السياسيين تسهيل تشكيل ​حكومة​ متجانسة قادرة على كسب ثقة الشعب و جادة في تطوير و تنفيذ الإصلاحات الملية و والإقتصادية اضافةً الى وضع حد للفساد المستشري و محاسبة المتورطين".

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