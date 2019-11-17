اخماد حريق داخل سيارة في جعيتا

اخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل ​سيارة​ جراء انقلابها على طريق عام ​جعيتا​ - ​كسروان​.

فيما تولت جهات اخرى نقل الجرحى الى المستشفى لتقلي العلاج اللازم.

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