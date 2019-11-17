مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الاوسط": الاتجاه لأن يبقى الحريري رئيسا للحكومة

أكدت مصادر وزارية مقربة من ​رئاسة الجمهورية​ لصحيفة "الشرق الأوسط" ان طرح تكليف الوزير السابق ​محمد الصفدي​ لم يجد طريقه إلى التنفيذ والاتجاه اليوم عاد لأن يبقى رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ رئيسا للحكومة حيث يتم البحث في الصيغة التي قد يعود وفقها.

وبينما تؤكد مصادر الحريري تمسكه بشرط "​حكومة تكنوقراط​" لقبوله التكليف، لفتت المصادر الوزارية، في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط"، إلى أنه يتم العمل على التباحث مع الحريري حول الصيغة التي طرحت سابقا وهي أن تكون الوزارات السيادية الأربع من السياسيين، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.