الدفاع المدني: 18 جريحا إثر حادث صدم في جبيل

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ ان عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا صباح اليوم تسعة جرحى بينهم ثلاثة اطفال واربعة من التابعية السورية إلى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​، أصيبوا جميعاً إثر تعرضهم ل​حادث صدم​ وقع في جبيل.

استدعى تنفيذ المهمة استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب المصابين من داخل السيارة نظراً لتضرر الهيكل نتيجة قوة الحادث.

كما واسفر الحادث عن سقوط تسعة جرحى آخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى ​مستشفيات​ المنطقة.

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