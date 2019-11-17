مستشار روحاني:إيران ليست العراق ولا لبنان ولن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا

أكد مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، أن بلاده ليست العراق ولا لبنان، مشيرا إلى أن السفارة الأميركية أغلقت منذ سنوات.
ونقلت قناة "الميادين"، عن آشنا قوله: "نحن الإيرانيون لن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا"، موضحا أن "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة أخرى".
وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.
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