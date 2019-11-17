مستشار روحاني:إيران ليست العراق ولا لبنان ولن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا

أكد مستشار الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، حسام الدين آشنا، أن بلاده ليست ​العراق​ ولا ​لبنان​، مشيرا إلى أن ​السفارة الأميركية​ أغلقت منذ سنوات.

ونقلت قناة "الميادين"، عن آشنا قوله: "نحن الإيرانيون لن نسمح للإعلام المأجور بأن يحدد مصيرنا"، موضحا أن "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة أخرى".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية ​تظاهرات​ منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار ​الحكومة​ بزيادة أسعار ​الوقود​، وتجددت ​الاحتجاجات​ صباح أمس السبت، في مدن ​الأهواز​، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.