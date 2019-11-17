البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة جيدة وحيوية وليس لديه أي شكاوى صحية

أعلنت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ زار مركز والتر ريد الطبي العسكري لأجراء الفحوص السنوية الدورية. وبعد إجراء فحص وتحاليل سريعة حول وضعه الصحي، تبين أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وحيوية وليس لديه أي شكاوى صحية، كما تدل على ذلك خطاباته النشطة المنتظمة خلال التجمعات أمام الآلاف من الأمريكيين عدة مرات في الأسبوع".

وأضافت المتحدثة: "مع توقع عام مزدحم للغاية في 2020، انتهز الرئيس فرصة عطلته الأسبوعية الخالية من الارتباطات هنا في ​واشنطن​ لبدء جزء من فحوصه الطبية الدورية السنوية في والتر ريد".

هذا وأكد طبيب ​البيت الأبيض​، في وقت سابق، أن ترامب يتمتع بصحة وبقوة إدراكية جيدة جدا، وأن لا شيء يعيقه من حيث مواصلة مهامه في السنوات الثلاث القادمة على الأقل من وجهة نظر طبية.

إلا أنه في الوقت ذاته حذر ترامب من السمنة، بعد أن زاد وزنه منذ توليه الحكم كيلوغراما ونصف الكيلو، ونصحه بممارسة ​الرياضة​.