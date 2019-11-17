خامنئي يتهم الاعداء بالتخريب: يجب تنفيذ زيادة سعر المحروقات

رأى المرشد الإيراني على خامنئي إنه يجب تنفيذ زيادة سعر ​المحروقات​، متهما معارضي ​الثورة​ والأعداء بالتخريب. وشدد على انه يجب على مسؤولي الأمن القيام بواجبهم.

وأوضح ان "رؤساء السلطات اتخذوا قرارا مدعوما بخبرة ويجب أن يطبق، حتما بعض المواطنين قلقون من هذا القرار ومنزعجون أو أنه لا يصب في مصلحتهم".

هذا وخرج مئات المحتجين أمس إلى شوارع العاصمة طهران للإعراب عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات بينها رفع سعر المحروقات، فيما تحولت بعض التجمعات إلى مظاهرات ضد النظام السياسي في إيران وقياداتها، بينها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وتجمع عشرات المتظاهرين على الأقل في صادقية، إحدى أهم الساحات في طهران، حيث رددوا شعار "الموت لخامنئي"، كما رفعوا هتافات ضد رجال الدين الإيرانيين.