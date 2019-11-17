موجة جليد في طهران تتسبب في إغلاق المدارس

غطت طبقة من الثلوج شوارع شمال طهران، ما تسبب في أزمات مرورية، وأُجبر المعنيون على إغلاق مدارس في بعض مناطق العاصمة، وسعت طواقم عمال البلدية لفتح الطرق والأرصفة في أجزاء من العاصمة، حيث بدأ الجليد يتساقط في ساعة الذروة الصباحية وتواصل خلال النهار.
ونقلت وكالة "إسنا" عن رئيس إحدى بلديات طهران، حميد موسوي، قوله إنّ الازدحامات المرورية حالت دون التمكن من استخدام جرافات الثلج، ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الجليد باليد.
ونقلت الوكالة عن نائب المحافظ، محمد تاغيزاده، قوله إنه "نظراً لبرودة الطقس والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الجليد، فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من واحد إلى خمسة، وفي المنطقة 22 من طهران"، مشيرا الى أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".
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