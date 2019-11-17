موجة جليد في طهران تتسبب في إغلاق المدارس

غطت طبقة من ​الثلوج​ شوارع شمال ​طهران​، ما تسبب في أزمات مرورية، وأُجبر المعنيون على إغلاق مدارس في بعض مناطق العاصمة، وسعت طواقم عمال ​البلدية​ لفتح الطرق والأرصفة في أجزاء من العاصمة، حيث بدأ الجليد يتساقط في ساعة الذروة الصباحية وتواصل خلال ​النهار​.

ونقلت وكالة "إسنا" عن رئيس إحدى بلديات طهران، حميد موسوي، قوله إنّ الازدحامات المرورية حالت دون التمكن من استخدام جرافات ​الثلج​، ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الجليد باليد.

ونقلت الوكالة عن نائب المحافظ، محمد تاغيزاده، قوله إنه "نظراً لبرودة ​الطقس​ والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الجليد، فإن جميع ​المدارس​ ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من واحد إلى خمسة، وفي المنطقة 22 من طهران"، مشيرا الى أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".