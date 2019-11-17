ترامب يشن "هجوما لاذعا" على سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
فعلى مدى أكثر من 5 ساعات، أدلت السفيرة الأميركية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، الجمعة، بشهادتها أمام الكونغرس خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وبعد ساعة من بداية شهادتها، سارع ترامب إلى نشر تغريدة استهدفت السفيرة يوفانوفيتش، التي تتمتع بخبرة مهنية في المجال الدبلوماسي تزيد على 30 عاما.
وقال في تغريدته: "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر" هناك.
وتابع ترامب قائلا: "يملك الرئيس الأميركي حقا مطلقا في تعيين السفراء"، وشدد على أن لديه "سياسة خارجية قوية وشديدة، مختلفة كثيرا عن سياسات الإدارات السابقة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وبينما ساد الذهول داخل القاعة أثناء الاستماع لشهادة يوفانوفيتش، قاطع عضو الكونغرس الديمقراطي، الذي يقود التحقيق، الشهادة ليبلغ يوفانوفيتش بأن ترامب شن عليها هجوما للتو.
شاهد ايضًا:
السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا تدلي بشهادتها أمام مجلس النواب في تحقيق مساءلة ترامب
مقدم من رويترز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
تركيا تعيد مقاتلا أمريكيا من تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلاده
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة أعادت مقاتلا أمريكيا يشتبه أنه من تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلاده بعدما رفضت اليونان دخوله أراضيها هذا الأسبوع في الوقت الذي بدأت فيه تركيا إعادة المتشددين لأوطانهم.Reuters
-
موجة مد عاتية جديدة تجتاح مدينة البندقية الإيطالية
شهدت مدينة البندقية الإيطالية يوم الجمعة مستويات مرتفعة من المياه بعد أيام من تعرضها لأسوأ موجة فيضانات خلال أكثر من 50 عاما.Reuters
-
التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز
أهلا بكم مع التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز وفيه فوز ساحق لمنتخب إنجلترا على نظيره من الجبل الأسود بسبعة أهداف دون رد منها ثلاثية لهاري كين في الشوط الأول... وأخبار أخرى.Reuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا تدلي بشهادتها أمام مجلس النواب في تحقيق مساءلة ترامب
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
يشار إلى أنه تم استدعاء يوفانوفيتش على وجه السرعة إلى واشنطن في مايو الماضي بعد أن تعرضت لحملة تشهير قادها محامي ترامب الشخصي، رودي جولياني.
وعند افتتاح الجلسة العلنية، أشاد الديمقراطي آدم شيف بيوفانوفيتش ووصفها بأنها "مثالية تحظى باحترام كبير"، وشكلت "عقبة أمام سعي الرئيس لتحقيق أهداف شخصية وسياسية".
وخلال تقديم شهادتها، تعهدت السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا بعدم "الانحياز سياسيا"، مؤكدة أنها خدمت بلادها طوال 33 عاما وكان هذا هدفها الوحيد.
وهناك قناعة عند الديمقراطيين بأن محامي ترامب الشخصي هو من وضع "الأساس" للمكالمة الهاتفية في 25 يوليو، عندما طلب ترامب من نظيره الأوكراني التحقيق حول جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأسفر الكشف عن المكالمة، إثر تدخل مخبر غامض، عن قرار الديمقراطيين فتح تحقيق ضد ترامب المتهم بإساءة استخدام صلاحياته لأغراض شخصية، وهي الآلية المنصوص عليها في الدستور، ولم تستخدم سوى ضد 3 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، من دون أن تسفر عن عزل أي منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشن "هجوما لاذعا" على سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.