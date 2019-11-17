شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش حصيلة المصالح الإيرادية بالربع الأول من العام المالى والان مع تفاصيل الخبر
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس عن أداء الحكومة بعد 15 شهرًا من بدء عملها.
وتستكمل لجنة الخطة والموازنة فى اجتماع لها غدا الاثنين مناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 /2020 وخطة مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك استكمال متابعة مدى تنفيذ المصلحتين لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية كل فيما يخصه.
كما تناقش أيضا حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 /2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.
وفى اجتماعها بعد غد الثلاثاء، تستكمل اللجنة متابعة توصياتها التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومى للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 /2020 فيما يخص محافظات كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة.
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