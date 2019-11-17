شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبات إحاطة على أجندة "اقتصادية البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى 5 طلبات إحاطة، طلبان موجهان لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و3 طلبات مُوجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة:

يوم الاثنين طلبى الإحاطة الموجهين إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

1. طلب الإحاطة المُقدم من النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة.

2. طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.

يوم الثلاثاء 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى:

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1. طلب الإحاطة المُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.

2. طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن عدم استغلال الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، ومنها وجود قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر فى أفضل موقع بمحافظة بورسعيد فى ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط والتى كانت مخصصة للمتحف القومى والمهجورة منذ عام 2002.

3. طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التى أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر.