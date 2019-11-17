أميركا وكوريا الجنوبية تؤجلان تدريبات عسكرية لتعزيز جهود السلام مع كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري في محاولة لتعزيز جهود السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي لدى إعلانه القرار وقد وقف بجواره نظيره الكوري الجنوبي في بانكوك " لا أعتبر ذلك تنازلاً، أرى أنه بادرة حسن نية.. لتمكين السلام".

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وتحتج كوريا الشمالية على التدريبات العسكرية المشتركة التي تقول إنها استعدادات للغزو، وأمهلت واشنطن حتى آخر العام لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتوقفة حول برنامجها للأسلحة النووية.

وألغت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، العام الماضي، العديد من التدريبات المشتركة عقب قمة سنغافورة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.