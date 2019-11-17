كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يستخدمون القنابل الحارقة في الاشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أعمال عنف جديدة حول الحرم الجامعي لجامعة هونج كونج المحاصرة صباح يوم الأحد، فيما يستعد المتظاهرون لتحرك الشرطة المحتمل لإخلائهم بعد اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها، وفقا لرويترز.

أضاءت الحرائق الضخمة سماء الليل في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منطقة كولون قبل ساعات من قيام المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على الشرطة، الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على اخلاء منصة الحرم الجامعي.

بعد بضع ساعات من الهدوء بينما كان المتظاهرون ينامون على المروج وفي مكتبة الجامعة، أطلقت الشرطة طلقات جديدة من الغاز المسيل للدموع بعد وقت قصير من العاشرة صباحًا. ألقى النشطاء قنابل حارقة في المقابل، أشعل بعضهم الأشجار خارج الحرم الجامعي.

وقبل ذلك بساعات، خرجت فرق من الجنود الصينيين، يحمل بعضهم دلاء بلاستيكية حمراء أو مكانس، من ثكناتهم في ظهور علني نادر لمساعدة السكان على إزالة الحطام الذي يسد الطرق الرئيسية.

بدت أجزاء من الحرم الجامعي أشبه بقلعة صباح يوم الأحد، مع وجود الحواجز ومتظاهرين يرتدون ملابس سوداء يحرسون الأسوار بأسلحة بدائية مثل الطوب وصناديق القنابل النارية والأقواس والسهام على أهبة الاستعداد.

وقال تشان (20 عاما) وهو طالب في السنة الثالثة "لا نريد مهاجمة الشرطة، نريد فقط حماية حرمنا.... ونريد حماية هونج كونج"..

إن وجود جنود جيش التحرير الشعبي الصيني في الشوارع، حتى للمساعدة في التنظيف، قد يثير المزيد من الجدل حول وضع هونغ كونغ المتمتع بالحكم الذاتي في وقت يخشى الكثيرون من تشديد بكين قبضتها على المدينة.

وقال متحدث باسم حكومة المدينة إن هونغ كونغ لم تطلب المساعدة من جيش التحرير الشعبي، وبدأ الجيش العملية "كنشاط مجتمعي تطوعي".

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أدان المشرعون المؤيدون للديمقراطية تصرفات جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مشترك، محذرين من أنه بموجب قانون حامية المدينة يجب ألا يتدخل الجيش في الشؤون المحلية ما لم تطلب الحكومة المساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث أو النظام العام، وفق ما ذكرته محطة RTHK التي تمولها الحكومة.

هز المركز المالي الآسيوي شهور من المظاهرات، حيث غضب الكثير من الناس من تدخل الحزب الشيوعي في المستعمرة البريطانية السابقة، والذي كان يتمتع بحرياته عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997. وتنفي بكين تدخلها وألقت باللوم في الاضطرابات على التأثيرات الأجنبية.

أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عنيفة بشكل متزايد في المدينة التي تحكمها الصين، والتي تصارع أكبر أزمة سياسية منذ عقود.

تشكل المظاهرات أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012. قال شي إنه واثق من أن حكومة هونغ كونغ يمكنها حل الأزمة. حتى يوم السبت، بقيت القوات الصينية في المدينة داخل قاعدتها خلال الاحتجاجات.

تبث وسائل الإعلام الحكومية الصينية مرارًا تعليقات أدلى بها الرئيس شي يوم الخميس، والتي ندد فيها بالاضطرابات وقال إن "وقف العنف والسيطرة على الفوضى أثناء استعادة النظام هو أكثر مهام هونغ كونغ إلحاحًا".

جاءت جهود يوم السبت لتطهير الطرق المغلقة بعد أسوأ أعمال عنف شهدتها هذا العام عفل عملية للشرطة ضد المتظاهرين في جامعة هونغ كونغ الصينية يوم الثلاثاء.

ومنذ ذلك الحين ابتعدت السلطات إلى حد كبير عن خمسة جامعات جامعية على الأقل حاصرها آلاف الطلاب والناشطين الذين يقومون بتخزين أسلحة مؤقتة.

في وقت سابق، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للصين من قبل الهيئة التشريعية والشرطة في المدينة، ولوحوا بأعلام الصين وهونغ كونغ.

حمل بعضهم ملصقات كتب عليها "نقف مع الشرطة"، بينما هتف آخرون "ادعموا الشرطة". جذبت الاحتجاجات المؤيدة للصين أعدادًا أقل بكثير من تلك الغاضبة في بكين.