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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يؤكد أن بلاده تدعم الشعب الإيراني ضد ما يعانيه من انتهاكات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، السبت، أن بلاده تدعم الشعب الإيراني ضد ما يعانيه من انتهاكات.
وقال بومبيو في تغريدة له: "إن الولايات المتحدة تجدد وقوفها بجانب الشعب الإيراني ضد انتهاكات نظام ولاية الفقيه في طهران".
وجاءت هذه التصريحات مع تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات لليوم الثاني على التوالي التي فجرها رفع السلطات أسعار الوقود إلى نحو 300%، واتسعت هذه الموجة لتشمل جميع أنحاء البلاد والعاصمة طهران.
ومنذ صباح اليوم السبت خرج إيرانيون بسياراتهم وأوقفوها في منتصف الطرق السريعة، للتعبير عن غضبهم من هذه القرارات التي لا تناسب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء العقوبات الأمريكية.
ونشرت المعارضة الإيرانية مقاطع فيديو لمحتجين يغلقون الطرق السريعة في مدن عدة من بينها طهران، حيث قطعوا شارع "همت" الرئيسي.
ونقلت مقاطع مصورة خروج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة طهران، وجاء هتاف "يسقط الديكتاتور" ليزلزل أرجاء طهران.
وتشهد مدن إيرانية احتجاجات عدة، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.
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