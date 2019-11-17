شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب بهونغ كونغ وابلا من الغاز المسيل للدموع على محتجين لدى خروجهم من حرم إحدى الجامعات.
وأجبر الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة مئات من المحتجين، الذين قام بعضهم برشقها بقنابل بنزين، على الاختباء وراء تحصينات أقاموها بشكل بدائي في جامعة الفنون التطبيقية بهونغ كونغ.
هذا وشهدت هونغ كونغ تظاهرات حاشدة تحت مسمى "انتشروا في كل مكان" التي دفعت الشرطة إلى التحذير من أنّ المدينة على وشك "الانهيار التام".
وأعلن جيش الصين أنه نشر جنوده لمدة قصيرة في هونغ كونغ لتنظيف المخلّفات والمتاريس التي تركها المتظاهرون، كما أكدت حكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أنها "لم تطلب" مساعدة الجنود الصينيين الذين قاموا بالخطوة "كمبادرة من طرفهم".
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