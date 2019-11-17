اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس بينيرا في تشيلي

تستمر أحوال الفوضى في تشيلي جراء الاحتجاجات المستمرة التي تطالب باستقالة الرئيس سيباستيان بينيرا، والتي بدأت منذ شهر تقريبا، وارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصا بسبب الحرائق والنهب.
وأعلن البنك المركزي التشيلي ضخ 4 مليار دولار لوقف هبوط البيزو الذي وصل إلى أدنى قيمة له في الأسواق منذ الأزمة المالية 2002، حيث انحفض سعر البيزو التشيلي بنسبة 1.5% الأربعاء، ليصبح 761 بيزو لكل دولار، وهو بذلك يصل لأدنى مستوى له ، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي أثرت على البلاد والمستمرة منذ شهر تقريبا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
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