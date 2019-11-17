اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس بينيرا في تشيلي

تستمر أحوال الفوضى في ​تشيلي​ جراء ​الاحتجاجات​ المستمرة التي تطالب باستقالة الرئيس سيباستيان بينيرا، والتي بدأت منذ شهر تقريبا، وارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصا بسبب ​الحرائق​ والنهب.

وأعلن ​البنك المركزي​ التشيلي ضخ 4 مليار ​دولار​ لوقف هبوط البيزو الذي وصل إلى أدنى قيمة له في الأسواق منذ ​الأزمة​ المالية 2002، حيث انحفض سعر البيزو التشيلي بنسبة 1.5% الأربعاء، ليصبح 761 بيزو لكل دولار، وهو بذلك يصل لأدنى مستوى له ، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي أثرت على البلاد والمستمرة منذ شهر تقريبا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.