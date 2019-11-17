زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ ان زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم بابوا الإندونيسي. وأفاد بيان للهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا قبالة ​الشمال​ الغربى لضاحية بونتشاك جايا بإقليم بابوا، وعلى عمق 127 كيلومترا تحت سطح البحر. وأضافت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية أنه لم يتم إصدار أية تحذيرات خاصة بإمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية "سونامي" نتيجة لهذا الزلزال . ولم ترد أنباء على الفور عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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