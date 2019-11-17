حال الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن حال الطرقات اللبنانية اليوم وهي على الشكل التالي: - جميع الطرقات ضمن نطاق زحلة و البقاع الغربي سالكة. - الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس: ساحة النور - جسر البالما. - جميع الطرقات ضمن نطاق جونية سالكة. - جميع الطرقات ضمن نطاق الجديدة سالكة. Advertisements - جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة. - جميع الطرقات ضمن نطاق النبطية سالكة. - جميع الطرقات ضمن نطاق حلبا سالكة. - جميع الطرقات من الجنوب باتجاه بيروت سالكة.

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