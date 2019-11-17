قاطيشا: بوسطة الثورة العكارية فضحت الفريق الذي يصر على تشييد حيطان بين المناطق

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​بوسطة الثورة​ العكارية فضحت الفريق الذي يصر على تشييد حيطان بين المناطق اللبنانية".

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