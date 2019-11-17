شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طلب إحاطة على أجندة "صناعة البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الجارى 11 طلب إحاطة، ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين حسبما ورد بطلب الإحاطة.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد- فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن حسبما ورد بطلب الإحاطة.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

4. طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

5. طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسى نصير، بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من المحافظات حسبما ورد بطلب الإحاطة. (بحضور الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات).

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6. طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافى، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة، والإنشاءات التى تمت بها دون ترخيص حسبما ورد بطلب الإحاطة.

7. طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة الكهربائية حسبما ورد بطلب الإحاطة.

8. طلب الإحاطة المقدم من النائب فوزى فتى، بشأن قيام محافظة الدقهلية بطرح أراضى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بإجراءات وأسعار تخالف أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حسبما ورد بطلب الإحاطة. (بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية).

9. طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع بير السلم والتى لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصرى حسبما ورد بطلب الإحاطة.

10. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن خسائر شركات عمر أفندى وهبوط أدائها وأثر ذلك على الدخل القومى حسبما ورد بطلب الإحاطة.

11. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الأضرار البيئية الواقعة على 3 ملايين من مواطنى محافظة الدقهلية من جراء مصنع سماد طلخا حسبما ورد بطلب الإحاطة.