أول رد من الكهرباء على طلب تخصيص شرائح استثنائية لـ"الصيدليات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حساب أسعار استهلاك الكهرباء موحدة ومعلنة على الجميع، مضيفًا: "الشرائح أسعارها معلنة للجميع ويتم حسابها وفقا للاستهلاك بأنماطه المختلفة سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي".

جاء ذلك ردًا على على مخاطبة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وزارة الكهرباء، بضرورة توفير شرائح محاسبية بأسعار استثنائية لأصحاب الصيدليات.

وأضاف حمزة لـ"الخليج 365"، أن مرفق الكهرباء هو من يضع أسعار شرائح الكهرباء سنويا ثم يعرضها على وزارة الكهرباء وبدورها تقوم بدراستها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لعرضها ومناقشتها قبيل الاعلان عنها رسميا ، مشددا أن أسعار شرائح الكهرباء دستورية ولا يمكن بأى حال تغيير نظام المحاسبة من مكان أو منطقة لاخرى لأن الأسعار تطبق على الجميع.

ونوه إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، مؤكدا أنه بعد تطبيق الأسعار الجديدة للعام الحالى انخفض العجز فى قطاع الكهرباء من 33 مليار و500 مليون جنيه إلى 16 مليار و500 مليون جنيه.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، للمنازل والتى تم تطبيقها بدءا من يوليو الماضى وتحصيل الفواتير من أغسطس الماضى ايضا ، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش بدلا من 22 قرش )

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2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرش بدلا 30 قرش)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرش بدلا من 36 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرش بدلا من 70 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات ( 140 قرش بدلا من 135 قرشًا )

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

والجدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.