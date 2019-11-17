أمريكا تمنع وزير داخلية كوبا من دخول أراضيها

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، حظراً على دخول وزير الداخلية الكوبي خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو وأولاده إلى الولايات المتحدة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية: إنه "في عهد خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو، تورطت وزارة الداخلية الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، واعتقلت تعسفياً آلاف الكوبيين، واحتجزت أكثر من 100 سجين سياسي بشكل غير قانوني. واليوم نحن نحمّله المسؤولية".

وأكد بومبيو، في بيان، أن "مسؤولي وزارة الداخلية الكوبية أشرفوا على تعذيب المعارضين السياسيين والمحتجزين والسجناء، وكذلك قتل بعض هؤلاء الأفراد على أيدي الشرطة وقوات الأمن".

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والولايات المتحدة، التي تفرض حصاراً على كوبا منذ 1962، شددت عقوباتها منذ تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلفاً للديمقراطي باراك أوباما.

وتتهم إدارة ترامب كوبا بالمساهمة في تأجيج الأزمة في فنزويلا، التي تُعتبر أقرب حلفاء هافانا.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات دبلوماسية على الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وفي يونيو/حزيران، حظرت الإدارة الأمريكية الرحلات الجماعية إلى كوبا، إحدى الوسائل الرئيسية التي يزور من خلالها الأمريكيون الجزيرة الكاريبية.

وحظرت وزارة الخزانة أيضاً تصدير القوارب والطائرات الخاصة إلى كوبا، في خطوة قالت إنها تأتي لمعاقبة كوبا "على دورها المزعزع للاستقرار".