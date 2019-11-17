شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة فى اتصالات النواب اليوم عن تطوير البريد والرد على بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها اليوم، المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم تخصيص المبلغ اللازم لاستكمال وبناء مكتب بريد السرارية وإحلال وتجديد مكتب بريد سمالوط البلد - مركز سمالوط – المنيا، والطلب المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن ضعف الخدمة في مكاتب بريد أبوحمص – البحيرة، وعدم تركيب ماكينات الصرف الآلي بالمكاتب. كما تبحث اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن عدم زيادة عدد مكاتب البريد بالشروق والقاهرة الجديدة، وبعد القيام بالدراسات منذ أكثر من عام، وأخيراً الطلب المقدم من النائب أحمد بدران البعلي، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد السويدات بقرية 30 يونية حيث إنه مغلق منذ ثورة يناير، وكذلك مكتب بريد الملاك المغلق منذ ثورة يناير. Advertisements

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