مصرع طالب اصطدم به قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقى طالب بطوخ مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بالقرب من قرية السفاينة بطوخ، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا باصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبور شريط السكة الحديد بدائرة مركز طوخ.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف، وتبين أن الجثة لطالب بالصف الأول الثانوي، يدعى "زياد محمد إبراهيم"، 15 عاما من قرية السفاينة، كان يعبر شريط السكة الحديد فاصطدم به القطار، ولقى مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بمناظرة الجثة من خلال الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وتولت النيابة التحقيق.