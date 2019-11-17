إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب طهران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- أ ش أ:
أوردت قناة (العربية) الإخبارية أمس، السبت، أنه تم إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب العاصمة طهران.
ونقلت القناة عن مواقع إيرانية معارضة القول إن المحتجين أضرموا النار بالمصرف الوطني في مدينة قدس قرب طهران، وأحرقوا أيضا متجر رفاه الحكومي، وبنك السكن في مدينة "جلستان" بطهران.
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