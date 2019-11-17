دعوى تصويت أعضاء الأهلي فرع الشيخ زايد بالانتخابات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، لبطلان قرار مجلس إدارة النادي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية.

وطالبت الدعوى، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره في هذا الشأن.

وذكرت، أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017، في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.