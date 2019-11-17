كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطع الانترنت عن جميع أنحاء إيران تزامنا مع المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية، إن خدمات الانترنت انقطعت عن جميع أنحاء إيران، مساء السبت، تزامنا مع المظاهرات التي تعم البلاد.

وأشارت الشبكة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن الانقطاع اعتبارا من الساعة 1845 بالتوقيت المحلي يوم السبت (1515 بتوقيت جرينتش)، حيث انخفض الاتصال إلى 7% فقط من المستويات العادية.

يُذكر أن مجموعة نتبلوكس هي من منظمات المجتمع المدني وتتعامل مع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني.

وتعاني إيران من مظاهرات عارمة وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين.