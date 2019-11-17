ألمانيا تسحق روسيا البيضاء وتتأهل ليورو 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب ألمانيا فوزا ساحقا على نظيره منتخب روسيا البيضاء بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز رباعية المنتخب الألماني كل من اللاعبين ماثياس جينتير، ليون غوريتسكا وتوني كروس (هدفان).

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد منتخب روسيا البيضاء عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

وصل المنتخب الألماني بأول فرصة بعد مرور 3 دقائق عن طريق ضربة رأسية من ليون جوريتسكا، لكنها علت العارضة، قبل أن يجرب جوشوا كيميتش حظه بتسديدة بعيدة، لكنها حادت عن مرمى حارس بيلاروسيا.

وسيطر المانشافت على مجريات اللعب بشكل كامل منذ البداية وحاول الوصول لمرمى الحارس أليكسندر جوتور بشتى الطرق، وكانت أخطر الفرص من عرضية أرسلها لوكاس كلوسترمان، ليقابلها تيمو فيرنر بضربة رأسية، لكنها لم تكن بالقوة الكافية.

وتقدم المدافع الألماني ماتياس جينتر حتى حدود منطقة جزاء بيلاروسيا وتهيأت له كرة سددها بقوة، لكن الحارس جوتور أبعدها ببراعة إلى ركنية، قبل أن يتصدى لتسديدة أخرى من توني كروس.

ومرر ليون جوريتسكا الكرة إلى سيرجي جنابري، الذي انطلق من الجهة اليمنى، ليتسلمها الأخير ويطلق تسديدة قوية، لكنها اصطدمت بالشباك من الخارج، قبل أن ينفذ كروس ركلة حرة، لكن كرته ذهبت بين يدي جوتور.

ومع حلول الدقيقة 40، وصل بيلاروسيا بأول فرصة محققة بعدما أطلق إيجور ستاسيفيتش تسديدة بمهارة رائعة، لكن الحارس مانوير نوير رد عليها بتصدي أروع، ليبعد الكرة عن مرماه.

Advertisements

وجاء الرد سريعًا من الألمان بعدما توغل جنابري داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليمرر كرة عرضية إلى جينتر، الذي وضعها بكعب القدم إلى داخل الشباك، ليتقدم المانشافت بهدف أول.

وقبل نهاية الشوط الأول، وصلت كرة إلى إلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيسراه، لكن كرته سكنت الشباك من الخارج، ليذهب الفريقان للاستراحة بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.

ولم تمر سوى 4 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني حتى نجح المنتخب الألماني في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما وصلت تمريرة عرضية أرسلها كروس من ركنية إلى جوريتسكا، الذي سدد كرة أرضية زاحفة، لتسكن شباك حارس بيلاروسيا.

وبعد مرور 6 دقائق أخرى، وقع كروس على الهدف الثالث للألمان بعدما تلقى تمريرة من جينتر، قابلها بتسديدة من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وكاد ستانيسلاف دراجون أن يخطف هدفًا مفاجئًا للضيوف بعدما وصلته عرضية متقنة من ستاسيفيتش، ليوجهها بضربة رأسية غير دقيقة، أخطأت طريقها نحو مرمى نوير، قبل أن يرد عليها جوريتسكا برأسية أخرى، لكنها ذهبت بين أحضان الحارس جوتور.

وفي الدقيقة 74، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيلاروسيا بعد عرقلة قام بها روبن كوخ لبافيل نيكاجتشيك أثناء انطلاقه نحو مرمى نوير، لينبري لها ستاسيفيتش ويسددها أرضية على يمين الحارس الألماني، الذي أنقذها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ7 دقائق، عاد كروس لوضع بصمته على الهدف الرابع، بعدما راوغ بمهارته مدافع بيلاروسيا، قبل أن يسدد الكرة بيسراه إلى داخل الشباك.

وسيطر لاعبو ألمانيا على الكرة في الدقائق المتبقية، ليحافظوا على تقدمهم حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز أصحاب الأرض (4-0).