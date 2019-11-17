رجوي: الفقر مستمر ببقاء نظام إيران الفاسد بالسلطة

أكدت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، أن نظام طهران فاسد وطالما بقي في السلطة فإن الفقر والغلاء والبطالة سيبقى.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "طالما ظل هذا النظام الإيراني الفاسد العائد إلى العصور الوسطى قائماً على السلطة فإن الفقر والغلاء والبطالة والفساد والقمع والتمييز سيستمر".

وفي تغريدات سابقة تعليقاً على رفع طهران أسعار البنزين بنسبة ثلاثة أضعاف، قالت رجوي إن "النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقراً".





وأكدت رجوي أن القوات القمعية، وخوفاً من الاحتجاجات الشعبية، تم وضعها في حالة التأهب القصوى، وطالما هذا النظام قائم على السلطة فإن الغلاء والتضخم والبطالة وغيرها من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم.

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وقدمت زعيمة المعارضة الإيرانية التحية للمواطنين في الأهواز وخرمشهر ودزفول وشوشتر وعموم خوزستان، الذين نهضوا للاحتجاج على زيادة سعر البنزين.

ودعت رجوي جميع الشباب في خوزستان ومحافظات أخرى، للانضمام إلى صفوف المحتجين، هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني.

وشهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات، منذ منتصف ليل الخميس، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.

واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت.